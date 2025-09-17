В Уфе ограничили движение на двух улицах

Так, с 17 по 29 сентября частично перекрыта проезжая часть в районе дома № 63а на улице Октябрьской революции.
С 17 сентября по 7 октября полностью закрыт проезд возле дома № 22/1 на улице Ростовской.
Мэрия Уфы предупреждает об ограничении движения транспорта на двух улицах. Мера связана с работами на инженерных сетях.
Так, с 17 по 29 сентября частично перекрыта проезжая часть в районе дома № 63а на улице Октябрьской революции.
С 17 сентября по 7 октября полностью закрыт проезд возле дома № 22/1 на улице Ростовской.