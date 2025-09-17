Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе ограничили движение на двух улицах

Мэрия Уфы предупреждает об ограничении движения транспорта на двух улицах. Мера связана с работами на инженерных сетях.

Источник: Башинформ

Так, с 17 по 29 сентября частично перекрыта проезжая часть в районе дома № 63а на улице Октябрьской революции.

С 17 сентября по 7 октября полностью закрыт проезд возле дома № 22/1 на улице Ростовской.