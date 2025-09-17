Ричмонд
Баканов анонсировал появление аналога Starlink в России

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Баканов сообщил, что в ближайшее время в России будет разработан и запущен отечественный терминал спутниковой связи, представляющий собой аналог зарубежной системы Starlink. Об этом сообщают СМИ.

