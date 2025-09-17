Собянин: выполнено благоустройство около 2,4 тыс. придомовых территорий

В Москве основные работы по благоустройству дворовых территорий, запланированные на 2025 год, выполнены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в программу вошли порядка 2,4 тысячи придомовых пространств во всех округах. В комплексный подход входят обновление детских и спортивных площадок, установка современных опор освещения, ремонт проездов и тротуаров, а также обустройство зон тихого отдыха.
Собянин рассказал, что в этом году были оборудованы игровые комплексы в Дорогомилове у нескольких домов на Кутузовском проспекте и у дома 16 на Большой Дорогомиловской улице. Также была обустроена площадка в стиле панда-парка в Филях-Давыдкове во дворе дома 39 на Кастанаевской улице.
В Ясеневе завершен масштабный проект комплексного благоустройства на Ясногорской улице. Там создан современный спортивный кластер и оборудованы детские площадки, в том числе необычная игровая зона в виде дирижабля.
В Дмитровском районе на Ангарской улице благоустроены территории 10 домов. Так, появились детские и спортивные комплексы, место для отдыха с качелями, а также тренажеры. В Западном Дегунине были обновлены дворы 12 жилых зданий.
Сообщается также, что в 2025 году для реализации проектов комплексного благоустройства было закуплено около 57 тысяч малых архитектурных форм, в том числе детское и спортивное оборудование и уличная мебель. Контракты жизненного цикла обеспечат их обслуживание в течение семи лет.
Ранее Собянин сообщил, что будет отреставрировано здание Сытного двора в «Коломенском».
Мэр также рассказал, что в столице завершено комплексное благоустройство шести исторических набережных на правом берегу Москвы-реки.