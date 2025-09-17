Собянин: выполнено благоустройство около 2,4 тыс. придомовых территорий

Собянин рассказал, что в этом году были оборудованы игровые комплексы в Дорогомилове у нескольких домов на Кутузовском проспекте и у дома 16 на Большой Дорогомиловской улице. Также была обустроена площадка в стиле панда-парка в Филях-Давыдкове во дворе дома 39 на Кастанаевской улице.