В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В России появится аналог американской системы Starlink, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«Скоро дадим свой терминал», — заявил он в эфире «Соловьев LIVE».
Так он ответил ведущему Владимиру Соловьеву, сказавшему, что российские войска так же, как и ВСУ, используют терминалы, разработанные в США.
Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Украинские войска активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают им западные союзники.
Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по станциям Starlink в зоне СВО. Как утверждал украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ВСУ используют более 50 тысяч терминалов спутниковой связи.