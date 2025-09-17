Ричмонд
В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов

Баканов заявил, что в РФ появится аналог американской Starlink.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В России появится аналог американской системы Starlink, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Скоро дадим свой терминал», — заявил он в эфире «Соловьев LIVE».

Так он ответил ведущему Владимиру Соловьеву, сказавшему, что российские войска так же, как и ВСУ, используют терминалы, разработанные в США.

Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Украинские войска активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают им западные союзники.

Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по станциям Starlink в зоне СВО. Как утверждал украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ВСУ используют более 50 тысяч терминалов спутниковой связи.

