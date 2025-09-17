Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузия полностью погасила свой многолетний долг перед Россией

Власти Грузии полностью выплатили многолетний долг перед Россией. Соответствующая информация следует из данных грузинского Минфина.

Власти Грузии полностью выплатили многолетний долг перед Россией. Соответствующая информация следует из данных грузинского Минфина.

Впервые в графе, где указана сумма внешнего государственного перед Россией, стоит прочерк. До сентября она оставалась на уровне 3,997 миллиона долларов.

Кроме того, в феврале Тбилиси удалось сократить сумму задолженности с 7,87 до 3,997 миллиона долларов. Общий размер госдолга Грузии по итогам августа текущего года составил 9,09 миллиарда долларов — за месяц он сократился на 50 миллионов долларов. Среди стран больше всех Грузия должна Франции — 850,9 миллиона долларов, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с критикой мировой финансовой системы на саммите БРИКС, сказав о подрыве доверия к американскому доллару. По его словам, в США госдолг достиг 37 триллионов долларов, ситуация вышла из-под контроля.

Еще в конце марта некоторые мировые Центральные банки начали активную работу по продаже облигаций США, которые являются вложениями в государственный долг страны. Также регуляторы начали больше вкладываться в золото.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше