Грузия полностью погасила свой многолетний долг перед Россией

Кроме того, в феврале Тбилиси удалось сократить сумму задолженности с 7,87 до 3,997 миллиона долларов. Общий размер госдолга Грузии по итогам августа текущего года составил 9,09 миллиарда долларов — за месяц он сократился на 50 миллионов долларов. Среди стран больше всех Грузия должна Франции — 850,9 миллиона долларов, передает ТАСС.