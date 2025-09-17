Грузия полностью погасила свой многолетний долг перед Россией

Власти Грузии полностью выплатили многолетний долг перед Россией. Соответствующая информация следует из данных грузинского Минфина.
Впервые в графе, где указана сумма внешнего государственного перед Россией, стоит прочерк. До сентября она оставалась на уровне 3,997 миллиона долларов.
Кроме того, в феврале Тбилиси удалось сократить сумму задолженности с 7,87 до 3,997 миллиона долларов. Общий размер госдолга Грузии по итогам августа текущего года составил 9,09 миллиарда долларов — за месяц он сократился на 50 миллионов долларов. Среди стран больше всех Грузия должна Франции — 850,9 миллиона долларов, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с критикой мировой финансовой системы на саммите БРИКС, сказав о подрыве доверия к американскому доллару. По его словам, в США госдолг достиг 37 триллионов долларов, ситуация вышла из-под контроля.
Еще в конце марта некоторые мировые Центральные банки начали активную работу по продаже облигаций США, которые являются вложениями в государственный долг страны. Также регуляторы начали больше вкладываться в золото.