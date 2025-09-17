Экс-глава антидопинговой лаборатории Родченков уничтожил 1418 проб до бегства

Как следует из материалов дела в распоряжении ТАСС, первое уголовное дело, в котором Родченков оказался фигурантом почти год спустя, было заведено в июне 2016 года против неизвестных лиц. Это произошло после его бегства от российских правоохранительных органов и было связано со злоупотреблением полномочиями, повлёкшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).