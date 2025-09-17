Мошенники стали представляться сотрудниками межведомственных комиссий

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске мужчину осудят за слежку за бывшей девушкой с GPS-трекером. 43-летний житель прикрепил устройство под бампером автомобиля своей возлюбленной и на протяжении восьми месяцев отслеживал ее перемещения.