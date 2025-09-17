Ричмонд
Мошенники стали представляться сотрудниками межведомственных комиссий

Аферисты угрожают работникам организаций штрафами или блокировками счетов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мошенники стали представляться сотрудниками межведомственных комиссий. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Росфинмониторинга, аферисты хотят получить информацию о работниках организаций или предпринимателях, угрожая им штрафами или блокировками счетов.

— Межведомственные комиссии полагаются на данные, полученные от своих ведомств, и не требуют предоставления документов от внешних организаций, — подчеркнули в Росфинмониторинге.

Также они не занимаются вопросами по ограничениям в банковском обслуживании и не применяют почтовые сервисы или QR-коды для оплаты доставки.

