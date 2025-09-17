Британия экстрадирует своего солдата за зверское убийство девушки в Кении

Великобритания впервые экстрадирует своего военнослужащего за зверское убийство 21-летней девушки Агнес Ванджиру в Кении, семья добивалась наказания для него 13 лет, пишет The Sun.
«Агнес в последний раз видели на вечеринке с британскими военными в отеле Lion’s Court в её родном городе Нанюки, в центральной части Кении, в марте 2012 года. Её тело, на котором был только бюстгальтер, позже нашли в канализационном резервуаре на территории отеля», — говорится в материале.
Уточняется, что судья Верховного суда Кении Александр Мутети во вторник, 16 сентября, выдал ордер на арест военнослужащего из полка герцога Ланкастерского, имя бойца не называется.
По данным издания, семья Агнес 13 лет добивалась справедливости, в апреле 2025 года им удалось встретиться с министром обороны Британии Джоном Хили, после чего начались подвижки в деле.
«Мы мысленно поддерживаем семью Агнес Ванджиру и по-прежнему полны решимости помочь им добиться справедливости. Насколько нам известно, генеральный прокурор Кении постановил, что гражданин Великобритании должен предстать перед судом по обвинению в убийстве г-жи Ванджиру в 2012 году», — заявил представитель британского правительства.
13 лет следователи из Кении летали в Британию и вели дело, вина бойца подтверждена экспертизами и показаниями нескольких военнослужащих, говорится в материале.
На момент смерти у Агнес была пятимесячная дочь.
Ранее в Британии во время массовых протестов мужчина изнасиловал женщину-сикха.