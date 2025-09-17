«Американцы знают Балабанова и “Брат” — для них это тоже явление»

Документальный фильм «Брат навсегда» о знаменитой дилогии Алексея Балабанова, который выйдет на широкие экраны 30 октября, открыл фестиваль «Новый сезон» в Сочи. Сняли ленту Анна и Григорий Сельяновы (сын продюсера «Брата» и «Брата 2» Сергея Сельянова). О скамейке Данилы Багрова в Чикаго, интересе американцев к русскому кино, а также о том, почему невозможно продолжение «Брата», авторы ленты рассказали в эксклюзивном интервью «Известиям» перед премьерой.
«Там очень стильные фотографии всех этих американских проституток».
— Исследование предполагает ответы. Какие даете вы, обращаясь к изучению феномена дилогии Балабанова, и какие материалы вам в этом помогают?
Анна Сельянова: Это путешествие не только в историю создания фильмов, но и в детство, где открываются новые грани культовых фигур, в частности, режиссера Балабанова. Было интересно увидеть и показать, прежде всего, что это были за люди — очень тонкие, чувствительные, ранимые. Для меня это было возможностью открыть мир взрослых по-новому. Вырасти вместе с ними.
Григорий Сельянов: Фильм во многом случился благодаря Наде Васильевой (художник по костюмам картин «Брат» и «Брат 2», вдова Алексея Балабанова. — Ред.). С ней мы и на дачу Балабанова съездили, и в Питере поболтали, и по всей Америке проехали. Она там 25 лет не была, поэтому эмоций было много, и мы проживали их вместе с ней. Оказалось, что Надя во время съемок «Брата 2» сделала тысячу фотографий. Куча пленок всё это время была практически не тронута, за исключением каких-то штучных экземпляров. Там очень стильные фотографии всех этих американских проституток, которые снимались в фильме, как в крутых европейских журналах. Мы много этого использовали в своей работе.
Меня недавно спрашивали про место силы, и теперь приходит в голову скамейка в Чикаго, где герой Сергея Бодрова ждал брата под дождем. Там было невероятное ощущение! Она вся в какой-то наскальной живописи: «Брат», «В чем сила, брат?», названия городов. Было классно побывать там с Надей, а еще с Петей Балабановым.
— А американцы понимают, что это за место?
Анна Сельянова: Конечно! Они знают, кто такой Балабанов, знают его фильмы. Для них это тоже определенное явление. Когда мы разговаривали с местными, им было любопытно узнать наше мнение. Это проникло туда очень естественным образом, не говоря уже о том, что в киношколах в Америке изучают фильмы Балабанова, смотрят «Брата» и «Брата 2», чтобы исследовать феномен русских гангстеров.
Григорий Сельянов: У нас там был водитель — простой чикагский парень. Он слушал за рулем «Гражданскую оборону» и рассказывал, что в колледже первым делом увидел «Брата» и его просто разрывало.
«Для меня это первый искренний диалог с отцом».
— Григорий, а ваш отец Сергей Сельянов, который был продюсером фильмов «Брат» и «Брат 2», посмотрел док?
Григорий Сельянов: Посмотрел, но поскольку я его предупреждал, что картина личная, он не давал каких-то эмоциональных оценок. Была пара конструктивных замечаний, что можно переделать с точки зрения подхода к кино. Я уверен, ему было приятно, потому что потом дня три-четыре он мне всё время звонил и мы по полчаса говорили про какие-то вроде бы профессиональные вещи, но мне было понятно, что это своеобразное выражение любви и, может, благодарности.
Безусловно, для меня эта работа во многом про взаимоотношения с ним, про принятие фамилии, про личное взросление в индустрии. Это первый искренний диалог с отцом и со всеми людьми старшего поколения, которые раньше для меня были просто взрослыми, а сейчас стали теми, чьи идеи хочется нести дальше.
— В повестке периодически возникали вбросы про съемки «Брата 3». Как считаете, насколько это уместно сегодня и возможно ли?
Анна Сельянова: Никак невозможно и неуместно. Это спекуляции, на которые не хочется тратить энергию.
Григорий Сельянов: Стас Борецкий предлагал быть режиссером «Брата 3». Я ему очень вежливо ответил, что, к сожалению, не могу взять на себя такую ответственность. Если серьезно — ну как? Когда нет Сережи, тем более Леши — это невозможно. Всему свое время. Оно было тогда, остается актуальным сейчас, а больше нечего добавить.
— Я думаю, никто не станет спорить с тем, что успех ленты связан во многом с Сергеем Бодровым, до сих пор называемым главным героем российского кино, и с его персонажем Данилой Багровым, который в откликается в зрителе. А в современном кино, по-вашему, есть такой же герой нашего времени?
Анна Сельянова: Сейчас очень много запросов. Мы живем в информационном пространстве, где очень быстрый поток, много комьюнити, много проблем. Тогда был запрос один — справедливость, поэтому такой герой возник. Ему поверили, его полюбили. Сейчас слишком много разного и герои должны быть разные.
Григорий Сельянов: Наше время не создает такого вызова, ответом на который мог бы стать такой герой. Плюс есть стечение обстоятельств, что тогда такие люди встретились. Может, сейчас таких нет. Сложные философские вопросы, и ответы на них будут тоже риторические. Всё возможно.