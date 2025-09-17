«Американцы знают Балабанова и “Брат” — для них это тоже явление»

Григорий Сельянов: Фильм во многом случился благодаря Наде Васильевой (художник по костюмам картин «Брат» и «Брат 2», вдова Алексея Балабанова. — Ред.). С ней мы и на дачу Балабанова съездили, и в Питере поболтали, и по всей Америке проехали. Она там 25 лет не была, поэтому эмоций было много, и мы проживали их вместе с ней. Оказалось, что Надя во время съемок «Брата 2» сделала тысячу фотографий. Куча пленок всё это время была практически не тронута, за исключением каких-то штучных экземпляров. Там очень стильные фотографии всех этих американских проституток, которые снимались в фильме, как в крутых европейских журналах. Мы много этого использовали в своей работе.