В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» и «Краснодара»

Болельщики «Крыльев» смогут доехать до «Самара Арены» на бесплатных шаттлах в день матча с «Краснодаром».

Источник: ПФК "Крылья Советов"

В среду, 17 сентября, в 19:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Для болельщиков пустят бесплатные шаттлы. Об этом сообщили в «Крыльях».

«В день матча будут ходить бесплатные шаттлы до стадиона. Для проезда необходимы билет на игру или клубная атрибутика. Волонтеры на остановках помогут сориентироваться», — рассказали в пресс-службе.

Маршрут «Октябрьская набережная» — «Самара Арена» отправляется от Ладьи в 17:00 через остановки: «Постников овраг» — «Завод им. Тарасова» — «Барбошина поляна», прибывает на гейт 4.

Интервал движения предусмотрен каждые 10 минут. Отправление последнего автобуса запланировано на 18:00. После окончания игры шаттлы ходить не будут.