Прокуратура продолжает добиваться увольнения главы Краснокамска

В октябре 2024 года прокурор Краснокамска Михаил Третьяков внес в думу Краснокамска представление, в котором требовал прекратить полномочия и самого Игоря Быкариза. Однако депутаты решили главу не увольнять, а создать собственную комиссию по проверке доводов, изложенных в представлении. Тогда прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд. В июле 2025 года Краснокамский суд отказал прокуратуре в заявленных требованиях.