Во Владивостоке открылся сквер имени Кутузова

Новое пространство включает прогулочные зоны с твердыми покрытиями из брусчатки и плитняка, детские площадки, зоны отдыха с индивидуальными навесами и качелями для взрослых, а также участок возле памятника Кутузову со скамьями и хвойным озеленением.