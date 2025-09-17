Во Владивостоке открылся сквер имени Кутузова

В поддержку проекта проголосовали более 20 тысяч человек.
Новое пространство включает прогулочные зоны с твердыми покрытиями из брусчатки и плитняка, детские площадки, зоны отдыха с индивидуальными навесами и качелями для взрослых, а также участок возле памятника Кутузову со скамьями и хвойным озеленением.
Для безопасности посетителей на территории установлено освещение и система видеонаблюдения. Жители города уже отметили удобство и комфорт парка для семейного отдыха.
Реализация проекта была поддержана президентом России Владимиром Путиным, а открытие сквера провел губернатор Приморского края Олег Кожемяко.