Эколог рассказал, как бороться с испанскими слизнями

Эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru рассказал о том, как бороться с испанскими слизнями, которые облюбовали Московскую область.
Как заметил эксперт, испанские слизни не зимуют в привычном смысле, поскольку взрослые особи, у которых однолетний жизненный цикл, погибают с холодами. Он обратил внимание на то, что зимуют только яйца вредителей, которые отложены в почве, компосте, под досками и в других укрытиях. Эколог утверждает, что очень редко особи могут перезимовать под пнями, толстым слоем листвы, а откладывать яйца они начинают в конце сентября-октябре.
По словам Рыбальченко, для того, чтоб заметно снизилась численность этих вредителей, нужна морозная зима с устойчивыми температурами без мощного снежного одеяла. Он указал, что если снег ляжет рано и будет глубоким, он сыграет роль термоса, и кладки яиц сохранятся, а резкие морозы на голой земле или промерзание почвы до глубины 10−15 сантиметров, в свою очередь, способны уничтожить значительную часть будущей популяции.
При этом собеседник издания предупредил, что если зима будет мягкой и теплой, то следующим летом ожидается еще большее нашествие испанских слизней. Эколог допускает, что ближайшая зима будет не столь холодной, а мягкой и комфортной для людей. Главным фактором Рыбальченко назвал не столько абсолютный холод, сколько сочетание морозов и слабого снежного покрова. Он уточнил, что в мягкие зимы слизни почти гарантированно возвращаются летом, а после суровой малоснежной зимы их будет куда меньше.
Собеседник издания рассказал, что для того, чтобы слизни не отложили яйца в грядущий месяц, необходимо соблюсти правила, а именно убирать укрытия, такие как доски, пленка, кучи травы и компост на грядках, где слизни любят прятаться и откладывать яйца, а также эколог призвал регулярно рыхлить почву в сентябре-октябре, поскольку это разрушает кладки прямо в земле.
Эколог добавил, что помочь могут сухие ловушки, и если рассыпать по влажным местам золу, известь или табачную пыль, то слизни туда не пойдут. Рыбальченко рекомендует не забывать и про механический сбор, отметив, что вечером и после дождя вредителей легко собрать вручную и уничтожить до того, как они успеют оставить потомство.
Читайте также: Жильцы дома вызвали полицию из-за звонившего в домофон слизня.