Эколог рассказал, как бороться с испанскими слизнями

При этом собеседник издания предупредил, что если зима будет мягкой и теплой, то следующим летом ожидается еще большее нашествие испанских слизней. Эколог допускает, что ближайшая зима будет не столь холодной, а мягкой и комфортной для людей. Главным фактором Рыбальченко назвал не столько абсолютный холод, сколько сочетание морозов и слабого снежного покрова. Он уточнил, что в мягкие зимы слизни почти гарантированно возвращаются летом, а после суровой малоснежной зимы их будет куда меньше.