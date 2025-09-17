Баканов: В России скоро появится свой аналог терминала Starlink

В России скоро появится собственный терминал спутниковой связи, аналогичный Starlink. Об этом в эфире «Соловьев LIVE» заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«Скоро дадим свой терминал», — заверил руководитель госкорпорации.
Это заявление чиновника о собственной российской спутниковой связи звучит уже не в первый раз. В мае этого года Баканов отметил, что что у России есть ответ на американскую разработку Starlink Илона Маска. Им станет проект «Рассвет», реализуемый в рамках космического нацпроекта компанией «Бюро 1440», который уже показал первые успешные результаты.
Между тем, сам Starlink в последнее время все чаще и чаще сталкивается с техническими проблемами. На днях произошел очередной сбой в его работе.