Баканов: В России скоро появится свой аналог терминала Starlink

Это заявление чиновника о собственной российской спутниковой связи звучит уже не в первый раз. В мае этого года Баканов отметил, что что у России есть ответ на американскую разработку Starlink Илона Маска. Им станет проект «Рассвет», реализуемый в рамках космического нацпроекта компанией «Бюро 1440», который уже показал первые успешные результаты.