Омским участникам СВО и членами их семей списали долгов на 72 миллиона рублей

В ведомстве напомнили основание для подобного списания долгов: в отношении граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 декабря 2024 года на срок свыше 1 года, исполнительные производства по кредитным обязательствам, в том числе ипотеке, прекращаются. Сумма кредитных обязательств должника-участника СВО или его супруга (супруги) не может превышать 10 миллионов рублей.