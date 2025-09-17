Омским участникам СВО и членами их семей списали долгов на 72 миллиона рублей

О прекращении исполнительных производств по кредитным обязательствам в отношении омских участников специальной военной операции и членов их семей сообщила сегодня, 17 сентября, пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
«Судебные приставы Омской области прекратили 1339 исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму 72 344 000 рублей в отношении 626 участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве напомнили основание для подобного списания долгов: в отношении граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 декабря 2024 года на срок свыше 1 года, исполнительные производства по кредитным обязательствам, в том числе ипотеке, прекращаются. Сумма кредитных обязательств должника-участника СВО или его супруга (супруги) не может превышать 10 миллионов рублей.