Министр здравоохранения проверил работу больницы № 3 Калининграда

Министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев посетил городскую больницу № 3 на улице Адмирала Егорова. Он проконтролировал выполнение поручений и оценил текущее состояние учреждения.

Источник: пресс-служба Минздрава Калининградской области

Совместно с руководством больницы министр обсудил ускорение записи к врачам, работу регистратуры и информирование жителей о диспансеризации и маммографии. Дмитриев подчеркнул, что «больница начинается с регистратуры», и поручил улучшить навигацию для пациентов.

В больнице уже работает новый офтальмолог, в ближайшее время выйдут на прием эндокринологи, травматолог-ортопед и эндоскопист. До конца сентября будут закрыты все ставки участковых терапевтов.

Руководитель больницы Игорь Банников поблагодарил министра за передачу автомобиля для обслуживания вызовов на дому, что сделало помощь пациентам доступнее.

Ранее мы писали о том, что мобильные бригады калининградского Минздрава поедут в Светловский округ.