Министр здравоохранения проверил работу больницы № 3 Калининграда

Совместно с руководством больницы министр обсудил ускорение записи к врачам, работу регистратуры и информирование жителей о диспансеризации и маммографии. Дмитриев подчеркнул, что «больница начинается с регистратуры», и поручил улучшить навигацию для пациентов.