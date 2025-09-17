Министр здравоохранения проверил работу больницы № 3 Калининграда

Совместно с руководством больницы министр обсудил ускорение записи к врачам, работу регистратуры и информирование жителей о диспансеризации и маммографии. Дмитриев подчеркнул, что «больница начинается с регистратуры», и поручил улучшить навигацию для пациентов.
В больнице уже работает новый офтальмолог, в ближайшее время выйдут на прием эндокринологи, травматолог-ортопед и эндоскопист. До конца сентября будут закрыты все ставки участковых терапевтов.
Руководитель больницы Игорь Банников поблагодарил министра за передачу автомобиля для обслуживания вызовов на дому, что сделало помощь пациентам доступнее.
