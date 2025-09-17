Пилоты самолета АН-24, разбившегося под Тындой, успели передать сообщение перед крушением: информация может пролить свет на расследование

Ранее KP.RU сообщил, что одной пассажирке удалось избежать смерти. Она просто не попала на самолет АН-24, который разбился под Тындой. Пассажирку «спасла» болезнь внучки, именно поэтому она не успела на рейс. Женщина уже собиралась отправиться в путь, она опаздывала на регистрацию, но ее внучка почувствовала себя плохо, это и задержало пассажирку АН-24, из-за чего она осталась жива. В итоге счастлица решила поехать в Тынду поездом.