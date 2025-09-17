Пилоты самолета АН-24, разбившегося под Тындой, успели передать сообщение перед крушением: информация может пролить свет на расследование

Пилоты самолета АН-24, разбившегося под Тындой, успели передать сообщение за несколько мгновений перед крушением. Отмечается, что эта информация может оказаться полезной в расследовании.
Перед катастрофой Ан-24 под Тындой система раннего предупреждения «Низко земля» передала речевую информацию, как следует из предварительного отчета Международного авиационного комитета.
«В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: “Проверь высоту. Низко земля. Низко земля…”. В 12:56:44 — окончание записи звукового самописца. Начиная с 12:58:38, диспетчер неоднократно вызывал экипаж по радио. Ответа не последовало», — говорится в отчете по итогам расшифровки бортового самописца.
Напомним, крушение лайнера произошло 24 июля 2025 года. Пилотам не хватило всего пары минут, чтобы дотянуть до аэропорта и избежать трагедии. Отмечается, что самолету АН-24 уже немало лет, но эти машины пользуются спросом на Дальнем Востоке, да и работают всегда исправно. Самолет рухнул в глухой тайге, никому из пассажиров и членов экипажа не удалось выжить.
По предварительной информации, причиной крушения стала ошибка экипажа при заходе на посадку. Также в этот день была плохая видимость, это все отразилось на судьбе лайнера и людей, которые находились в нем. Однако специалисты продолжают расследование дела с крушением самолета, официальная причина ЧП еще не была озвучена.
Также специалисты не спешат винить возраст машины в трагедии, ведь важно не сколько лет самолету, а каким образом проходило обслуживание воздушного судна. Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов рассказал, что к осмотру АН-24 подходили со всей серьёзностью. Причем подход к самолету был индивидуальный, кроме основного осмотра техники проверяли то, что могло подвести в экстренной ситуации. Эксперт может гарантировать, что крушене самолета произошло не из-за «старости» воздушного судна.
Ранее KP.RU сообщил, что одной пассажирке удалось избежать смерти. Она просто не попала на самолет АН-24, который разбился под Тындой. Пассажирку «спасла» болезнь внучки, именно поэтому она не успела на рейс. Женщина уже собиралась отправиться в путь, она опаздывала на регистрацию, но ее внучка почувствовала себя плохо, это и задержало пассажирку АН-24, из-за чего она осталась жива. В итоге счастлица решила поехать в Тынду поездом.