Минобр Прикамья объяснил нехватку учебников в школах после поста Мизулиной

Дети рассказали, что им не хватает книг по обществознанию.

Источник: Аргументы и факты

Министерство образования Пермского края объяснило нехватку учебников в школах после публикации Екатерины Мизулиной, сообщает «Новый компаньон».

Речь идёт о публикации, которая появилась в телеграм-канале главы «Лиги безопасного интернета». В ней Мизулина показала видео, на котором дети сжигали учебники по обществознанию. В ответ школьники из разных регионов, включая Прикамье, рассказали о нехватке той самой литературы.

В Министерстве образования региона изданию рассказали о ситуации. По данным ведомства, учебный фонд регулярно обновляется, и к началу года в школы дополнительно привезли учебники по другим предметам: истории, математике, русскому языку и другим. Учебник по обществознанию же ещё в разработке и не введён в специальный перечень.

Минобр Пермского края также отметил, что потребность школ по части учебной литературы была полностью закрыта.

