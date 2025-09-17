Минобр Прикамья объяснил нехватку учебников в школах после поста Мизулиной

Министерство образования Пермского края объяснило нехватку учебников в школах после публикации Екатерины Мизулиной, сообщает «Новый компаньон».
Речь идёт о публикации, которая появилась в телеграм-канале главы «Лиги безопасного интернета». В ней Мизулина показала видео, на котором дети сжигали учебники по обществознанию. В ответ школьники из разных регионов, включая Прикамье, рассказали о нехватке той самой литературы.
В Министерстве образования региона изданию рассказали о ситуации. По данным ведомства, учебный фонд регулярно обновляется, и к началу года в школы дополнительно привезли учебники по другим предметам: истории, математике, русскому языку и другим. Учебник по обществознанию же ещё в разработке и не введён в специальный перечень.
Минобр Пермского края также отметил, что потребность школ по части учебной литературы была полностью закрыта.