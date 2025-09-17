Ричмонд
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев завел канал в MAX

Дмитриев запустил канал в Max для обсуждения экономики и инвестиций.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев запустил свой канал в социальной сети MAX. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Рад сообщить, что у меня появился канал в мессенджере MAX», — написал Дмитриев в своем telegram-канале. Он отметил, что будет регулярно информировать аудиторию о главных событиях, аналитических мнениях и концепциях, связанных с развитием экономики, инвестиционной сферой, международным взаимодействием, дипломатией и технологическими тенденциями.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала о запуске официального канала президента РФ в мессенджере MAX. За первые сутки с момента открытия канал привлек свыше 150 тысяч подписчиков. Также канал запустило и Правительство РФ.

URA.RU тоже есть в мессенджере MAX. Через него вы можете следить за новостями вместе с нами и оставаться в курсе последних событий.

