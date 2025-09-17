В приемном покое больницы Нижнего Тагила открыли симуляционный класс

Симуляционный класс для совершенствования навыков оказания первой и экстренной помощи пациентам начал работать в приемном покое больницы № 1 Нижнего Тагила в Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Новая локация оснащена реалистичным оборудованием, позволяющим врачам и медицинским сестрам отрабатывать алгоритм спасения человека в условиях, максимально приближенных к реальности. В число тренировочных задач входят остановка дыхания и внезапная остановка сердца от различных причин, отсутствие сознания и пульса, попадание инородного тела в верхние дыхательные пути и многое другое. Образовательное подразделение планируют поэтапно дооснащать.
«Симуляционный класс — это важный шаг к повышению качества и безопасности оказания медицинской помощи. Регулярные занятия на тренажерах для малых групп позволят нашим сотрудникам, в том числе не имеющим медицинского образования, оттачивать навыки командной работы и принимать эффективные решения в критических ситуациях», — отметил и. о. главного врача больницы № 1 Нижнего Тагила Константин Нечаев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.