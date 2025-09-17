Музыкальную группу «Сектор Газа» могут запретить в России

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина намерена лично заняться вопросом запрета музыкальной группы «Сектор Газа». Об этом в среду, 17 сентября, она заявила в беседе с «Абзацем».
По ее словам, на данный момент общество требует произведений, которые соответствуют духовно-нравственным ценностям.
— На музыкальных площадках группу «Сектор Газа», безусловно, нужно запретить. Что касается социальных сетей, то у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал. Поэтому я полагаю, что наш комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время, — цитирует ее слова издание.
Коллектив образовался в 1987 году. Наибольшую популярность участники группы получили благодаря текстам о жизни в постсоветский период, наполненным откровенными и юмористическими строками о сексе, мистике, юморе и армейской службе.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов недавно выразил мнение, что идея полностью исключить иностранную музыку во время внутренних спортивных мероприятий в России является избыточной и трудноисполнимой.