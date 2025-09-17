Доктор Мясников раскрыл, какое время суток считается самым опасным для жизни

Также врач-реабилитолог перечислила пять факторов, провоцирующих инсульт даже у молодых людей. В повышенной зоне риска находятся люди с избыточной массой тела, с нарушениями холестеринового обмена, малоподвижным образом жизни и курящие. Ещё одним фактором может быть наличие сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета или гипертонии.