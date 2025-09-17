Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктор Мясников раскрыл, какое время суток считается самым опасным для жизни

Инфаркты преимущественно происходят в предутренние часы. Об этом рассказал врач общей практики и известный телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Источник: Life.ru

«Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика. (…) Когда мы дежурили, мы всегда знали, что самое собачье время — это 3−5 утра, когда происходят отёки легких, все эти вещи», — рассказал доктор.

Хотя ведущий не привёл точной статистики, он подчеркнул, что это наблюдение подтверждается многолетней клинической практикой.

Ранее Life.ru рассказывал о 5 способах быстро нормализовать давление без лекарств. Кроме того, названы тревожные звоночки, указывающие на опаснейшую патологию у детей, связанную с сердцем.

Также врач-реабилитолог перечислила пять факторов, провоцирующих инсульт даже у молодых людей. В повышенной зоне риска находятся люди с избыточной массой тела, с нарушениями холестеринового обмена, малоподвижным образом жизни и курящие. Ещё одним фактором может быть наличие сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета или гипертонии.