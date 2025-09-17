Ричмонд
Четыре волгоградца заразились от комаров лихорадкой Западного Нила

В Волгоградской области диагностировано четыре случая заболевания лихорадкой Западного Нила, которая передается через укусы комаров. Об этом V102.RU сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, что по состоянию на 28 августа в регионе был зафиксирован только один случай заражения этой лихорадкой.

В ведомстве напомнили, что в на территории региона сформирован стойкий природный очаг этого острого трансмиссивного вирусного заболевания. Заражение происходит при укусе кровососущих комаров. Инкубационный период составляет от двух дней до недели, а людей с ослабленным иммунитетом и дольше — до двух недель. Симптомами заболевания являются головная боль, боли в теле, боли в суставах, рвота, диарея или сыпь. Вирус вызывает серозное воспаление мозговых оболочек и крайне редко менингоэнцефалит, а также системное поражение слизистых оболочек.

Самый эффективный способ предотвратить заражение вирусом Западного Нила — предотвратить укусы комаров.