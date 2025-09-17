Волжский производитель электрооборудования подвел первые итоги оптимизации

В компании создали рабочую группу. Под руководством экспертов регионального центра (РЦК) компетенций сотрудники изучили методы внедрения бережливых инструментов и концепцию культуры непрерывных улучшений. На эталонном участке были организованы места хранения сырья, материалов, инвентаря и приспособлений. Также на предприятии внедрили инструменты бережливого производства, такие как система 5С, производственный анализ и стандартизированная работа. В результате лишнее передвижение сотрудников по цеху снизилось на 24%.