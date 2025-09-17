Волжский производитель электрооборудования подвел первые итоги оптимизации

Первые итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» подвели на предприятии «Энергомашсервис» в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщили в комитете экономической политики и развития региона.
В компании создали рабочую группу. Под руководством экспертов регионального центра (РЦК) компетенций сотрудники изучили методы внедрения бережливых инструментов и концепцию культуры непрерывных улучшений. На эталонном участке были организованы места хранения сырья, материалов, инвентаря и приспособлений. Также на предприятии внедрили инструменты бережливого производства, такие как система 5С, производственный анализ и стандартизированная работа. В результате лишнее передвижение сотрудников по цеху снизилось на 24%.
На предприятии планируют увеличить выработку и сократить время протекания процессов минимум на 10%. Дальнейшие мероприятия будут направлены на повышение производительности пилотного потока, обучение персонала, сертификацию инструкторов по бережливому производству и разработку стандартов выполнения операций.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.