В Дзержинске построят олимпийский бассейн

В Дзержинске появится новый бассейн «Капролактамовец»: региональное министерство строительства выдало соответствующее разрешение, сообщается на сайте ведомства.

Источник: АДМДЗЕРЖИНСК.РФ

Спортивный объект построят для школы олимпийского резерва, работы по возведению которого стартовали еще в прошлом году. Реализация проекта осуществляется благодаря двум программам: «Дзержинск-100» и областной программе развития спорта и физкультуры.

Известно, что площадь здания составит около 1,2 тысячи квадратных метров. Внутри разместятся два бассейна: один, длиной 25 метров, предназначен для взрослых, а другой, длиной 6,3 метра, — для детей.

Территория вокруг спортивного объекта также будет облагорожена.

За выполнение строительных работ отвечает МКУ «Строитель».