В Госдуме поддержали запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, передает корреспондент РИА Новости.