СК завершил расследование дела японца, воевавшего на стороне ВСУ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. СК РФ завершил расследование дела в отношении японца Тайнака Такао, воевавшего на стороне ВСУ, он объявлен в розыск и заочно арестован, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«К уголовной ответственности привлекаются иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины. Среди них выходцы из Грузии, Бразилии, Колумбии, Японии и других стран. Так, завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Японии Тайнака Такао в наемничестве», — сказали в ведомстве.

Следствие установило, что он вступил в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины и принял участие в боевых действиях за денежное вознаграждение.

«В ходе предварительного следствия Такао объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.