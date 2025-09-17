СК завершил расследование дела японца, воевавшего на стороне ВСУ

«К уголовной ответственности привлекаются иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины. Среди них выходцы из Грузии, Бразилии, Колумбии, Японии и других стран. Так, завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Японии Тайнака Такао в наемничестве», — сказали в ведомстве.