В Свердловской области стартовал отопительный сезон

«Мы в плановом порядке входим в отопительный сезон. Основная задача — обеспечить устойчивую и бесперебойную подачу тепла во все жилые дома и социальные учреждения региона, — сказал и. о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов. — Подготовка велась с весны: ремонтировались сети, создавались запасы топлива, формировались аварийные бригады. Это позволяет нам быть уверенными в готовности региона к зиме».