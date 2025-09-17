В Свердловской области стартовал отопительный сезон

Речь идет о северных районах, где средняя температура воздуха ниже, чем в остальной части Свердловской области. Сначала подключают социальные объекты, затем многоквартирные дома. Решение о начале отопительного сезона муниципальные власти принимают самостоятельно.
В первую очередь — соцобъекты.
На текущей неделе в Свердловской области начался отопительный сезон. Подача тепла стартовала в пяти северных муниципалитетах региона, где функционирует централизованное теплоснабжение, — Ивдель, Пелым, Верхотурье, Волчанск, Североуральск. Кроме этого, социальные объекты к теплу начали подключать в Первоуральске и Полевском.
«Мы в плановом порядке входим в отопительный сезон. Основная задача — обеспечить устойчивую и бесперебойную подачу тепла во все жилые дома и социальные учреждения региона, — сказал и. о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов. — Подготовка велась с весны: ремонтировались сети, создавались запасы топлива, формировались аварийные бригады. Это позволяет нам быть уверенными в готовности региона к зиме».
Решения о начале отопительного сезона принимаются лично главами муниципальных образований, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. В первую очередь подключают социальные объекты — детские сады, школы, больницы и так далее.
В Екатеринбурге также решили начать отопительный сезон. Подключение пройдет в два этапа: с 15 по 23 сентября; с 24 по 30 сентября.
Первыми к теплоснабжению подключат более 1,2 тысячи социальных объектов. Затем батареи включат и в 8,4 тысячи жилых многоквартирных домов.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что к отопительному сезону в городе было подготовлено 169 теплоисточников, 13 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов, более 3,5 тысячи километров тепловых сетей.
Было модернизировано более 17 километров тепловых сетей. Прошли 4 этапа гидравлических испытаний трубопроводов, были устранены все выявленные повреждения.
При возникновении вопросов о запуске отопления жителям Екатеринбурга следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Также можно позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефону «005».
Персональная ответственность.
На 16 сентября готовность Свердловской области к отопительному периоду составляет более 95%. Еще продолжаются пусконаладочные работы на котельных и водозаборах, включая комплексное тестирование систем автоматизации и регламентные проверки оборудования. Погода это позволяет.
К началу октября будут оформлены паспорта готовности для порядка 32 тысяч многоквартирных домов, подтверждающих соответствие объектов требованиям технической эксплуатации.
В регионе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду провели масштабное обновление инженерной инфраструктуры: было заменено 240 километров ветхих тепловых сетей, 255 километров водопроводных сетей, 95 километров канализационных сетей.
Для обеспечения стабильной работы в зимний период в сфере ЖКХ сформировано более тысячи аварийных бригад, общая численность которых составляет свыше 5,3 тысячи человек. В их распоряжении — более 1,7 тысячи единиц специализированной техники.
При подготовке к отопительному сезону глава региона Денис Паслер заявлял, что несколько муниципалитетов Свердловской области не могут качественно подготовиться к отопительному сезону. Есть проблемы с получением паспортов готовности, причем уже не в первый раз.
Среди проблемных глава региона назвал Карпинск, Дегтярск, Североуральский и Горноуральский городские округа.
«Поставил задачу — устранить все замечания и расставить приоритеты при выборе объектов коммунальной инфраструктуры для модернизации, — отмечал Денис Паслер. — Конечно, отремонтировать и заменить все сразу невозможно, но работать поступательно, начиная с самого проблемного, — необходимо».
К прошлому отопительному сезону были признаны готовыми только 64 муниципальных образования — 70% от числа проверяемых. 28 муниципалитетов не получили паспорта готовности. Денис Паслер тогда отмечал, что для получения паспортов готовности к отопительному сезону муниципалитетам необходимо получить разрешительные документы промышленной безопасности объектов генерации и организовать обучение и аттестацию ответственных лиц. С этого года правилами оценки готовности к отопительному сезону вводится персональная ответственность руководителей ресурсоснабжающих организаций.