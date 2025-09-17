«Заплати и спи спокойно»: налоговики анонсировали массовую рассылку писем омичам

УФНС России по Омской области анонсировало сегодня, 17 сентября, массовую рассылку налоговых уведомлений жителям региона. Омичам предстоит до конца года рассчитаться с государством по транспортному и земельному налогу, а также по налогу на имущество физических лиц.
«УФНС России по Омской области информирует налогоплательщиков о начале рассылки налоговых уведомлений физическим лицам для уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц. Кроме того, налоговое уведомление может содержать расчет налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом, по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, по вкладам в банках и (или) с доходов, совокупная налоговая база по которым превышает 5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
По заявлению пресс-службы УФНС России по Омской области, всего будет отправлено 757 тысяч налоговых уведомлений. Причем, 568 тысяч уведомлений придет омичам в электронном виде через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также личный кабинет на Едином портале государственных услуг. Остальным налоговые уведомления будут направлены заказными письмами через АО «Почта России». Также в ведомстве напоминают, что срок уплаты налогов физических лиц по налоговым уведомлениям должен произойти не позднее 1 декабря 2025 года.