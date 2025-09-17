«Заплати и спи спокойно»: налоговики анонсировали массовую рассылку писем омичам

«УФНС России по Омской области информирует налогоплательщиков о начале рассылки налоговых уведомлений физическим лицам для уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц. Кроме того, налоговое уведомление может содержать расчет налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом, по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, по вкладам в банках и (или) с доходов, совокупная налоговая база по которым превышает 5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.