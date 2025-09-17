Вода ушла и открыла дно Таганрогского залива во время ветра

В Ростовской области вода отошла от берега Таганрогского залива, открыв дно. Кадры обмеления сняли на камеру очевидцы, и сейчас фотографии обсуждают в социальных сетях.
В комментариях люди пишут, что вода отошла примерно на два метра. В некоторых местах стали видны волнорезы. Речь идет об обычном отливе, но лучше поберечься и не выходить на открывшееся дно, советуют интернет-пользователи.
Отметим, сгон воды из-за ветра отмечался и на других водоемах региона, но опасных гидрологических явлений при этом не прогнозировали. По информации синоптиков, уровень реки Дона на участке Аксай — Азов ранее опускался ниже неблагоприятных отметок на 34−38 см. В течение суток 17 сентября в устье Дона также ожидаются низкие уровни воды, а на участке от Аксая до Азова — в пределах неблагоприятных отметок и ниже.
