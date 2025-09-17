В Симферополе прошел XI Литературный фестиваль «КрымБукФест-2025»

Литературный фестиваль «КрымБукФест-2025» состоялся 10−11 сентября в Симферополе в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Его участниками стали в том числе студенты Романовского колледжа индустрии гостеприимства, сообщили в учебном учреждении.
Мероприятие предоставило молодым людям возможность прикоснуться к миру литературы, узнать о новых тенденциях и направлениях, пообщаться с известными писателями и деятелями культуры. Одним из самых ярких моментов стала встреча с членом Союза писателей России, Союза журналистов России, прозаиком, драматургом Валентином Халецким. Он представил свою новую книгу «Иван IV Великий русский царь и государевы слуги Вахруши. Повести давних лет».
Не менее интересным стало выступление заслуженной артистки Крыма, кандидата искусствоведения, доцента Лилии Шиловой. Ее лекция-концерт «Мне надо быть со всеми, кто окликнет меня», посвященная жизни и творчеству Максимилиана Волошина, стала погружением в мир поэзии Серебряного века. Ее эмоциональное исполнение стихотворений не оставило равнодушным никого в зале.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.