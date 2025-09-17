Создан гель для обработки ран с соединениями, разрушающими бактерии стафилококка

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Российские ученые синтезировали эндолизины — соединения, которые могут разрушать клеточные стенки бактерий стафилококка, провоцирующие воспаление в ранах. Эндолизины вошли в состав геля для обработки ран, который сейчас проходит испытания на животных, сообщил журналистам заведующий лабораторией противомикробных препаратов Андрей Матвеев.
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) — это грамположительная бактерия, которая в норме может присутствовать на коже и слизистых оболочках человека, не вызывая заболеваний. Однако при ослаблении иммунитета или повреждении тканей она становится патогенной, провоцируя воспалительные процессы. Для борьбы с этим ученые предлагают использовать производные бактериагов — специальных вирусов, которые разрушают бактерии.
«Сам по себе гидрогель способствует заживлению, а наше соединение мешает образованию бактерий», — сказал он.
Работу по созданию геля на основе крахмала ученые ведут совместно с коллегами из молодежной лаборатории Института химии твердого тела и механохимии СО РАН. Гель выступает носителем для искусственно синтезированных эндолизинов.
«При производстве сахарной свеклы остается много крахмала, его надо перерабатывать. Сам по себе крахмал — это почва для того, чтобы в нем росли микробы. Они химически делают невозможным, чтобы в нем микробы могли размножаться, и он — как носитель для нашего соединения. Соответственно, поскольку наш белок очень маленький, он может “уйти” из раны, а тут носитель мажется на рану и создается масляная структура», — пояснил Матвеев.
Сейчас полученная субстанция проходит испытание на лабораторных мышах. По результатам испытаний ученые наблюдают устойчивое снижение титра бактерии золотистого стафилококка в ране у животных на несколько порядков.