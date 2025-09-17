Создан гель для обработки ран с соединениями, разрушающими бактерии стафилококка

«При производстве сахарной свеклы остается много крахмала, его надо перерабатывать. Сам по себе крахмал — это почва для того, чтобы в нем росли микробы. Они химически делают невозможным, чтобы в нем микробы могли размножаться, и он — как носитель для нашего соединения. Соответственно, поскольку наш белок очень маленький, он может “уйти” из раны, а тут носитель мажется на рану и создается масляная структура», — пояснил Матвеев.