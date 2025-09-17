На Дону запустили бесплатный Wi-Fi в транспорте и на вокзалах

Бесплатный интернет уже доступен на привокзальной площади Ростова, станции «Ростов-Главный», остановке автобуса № 3 и в Таганроге. Система обеспечивает «бесшовное» подключение — при переходе между разными видами транспорта или локациями переподключение происходит автоматически. Сейчас Wi-Fi работает под названием «RostovRegion-WiFi» в тестовом режиме. В планах властей — расширить его на все остановки, автобусы, трамваи, электропоезда и вокзалы региона. Особенность системы в том, что она продолжает работать даже при отключении мобильного интернета, благодаря специальной мультимедийной платформе.