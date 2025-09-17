В городе Кохма Ивановской области откроют новый филиал кадрового центра

В здании уже завершены ремонтные работы. Там заменили систему водоснабжения, канализации и электропроводку, сделали стяжку полов и уложили напольную плитку, установили подвесные потолки, оштукатурили и покрасили стены. Кроме того, в здании зонировали помещение в соответствии с новыми требованиями работы кадровых центров и выделили пространство для детской зоны. Позже там установят мебель, технику и элементы навигации.