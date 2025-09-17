В городе Кохма Ивановской области откроют новый филиал кадрового центра

Филиал кадрового центра «Работа России» начнет работать в городе Кохма Ивановской области в декабре после модернизации по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в региональном комитете по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.
В здании уже завершены ремонтные работы. Там заменили систему водоснабжения, канализации и электропроводку, сделали стяжку полов и уложили напольную плитку, установили подвесные потолки, оштукатурили и покрасили стены. Кроме того, в здании зонировали помещение в соответствии с новыми требованиями работы кадровых центров и выделили пространство для детской зоны. Позже там установят мебель, технику и элементы навигации.
«Новый филиал в Кохме — это важный шаг к улучшению качества обслуживания граждан и создания комфортных условий для поиска работы. Мы стремимся сделать услуги службы занятости максимально доступными для всех жителей региона», — отметил председатель комитета Ивановской области по труду Роман Соловьев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.