Подорвал себя гранатой, чтобы спасти товарищей: в Уфе похоронят Героя России Ильдара Суфиярова

Завтра, 18 сентября, в Уфе пройдет церемония прощания с Героем России Ильдаром Суфияровым. Траурные мероприятия начнутся в 10:00 в Государственном концертном зале «Башкортостан». После траурного митинга тело военнослужащего будет предано земле на Южном кладбище столицы Башкирии.
Старший лейтенант, командир взвода батальона имени Даяна Мурзина мотострелкового полка «Башкортостан» Ильдар Суфияров погиб в зоне специальной военной операции в апреле прошлого года. Офицер вступил в бой с превосходящими силами и, не покинув свою позицию, подорвал себя гранатой, нейтрализовав трех противников.
В октябре 2024-го указом президента России Владимира Путина Ильдару Суфиярову посмертно присвоили звание Героя России. С инициативой о присвоении высокого звания выступал глава Башкирии Радий Хабиров.
