В Верхней Пышме Свердловской области прошел квест «Медная столица Урала»

Участниками стали около 1,5 тыс. человек.

Источник: Национальные проекты России

Квест «Медная столица Урала» состоялся 6 сентября в городе Верхняя Пышма Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа.

Участниками стали около 1,5 тыс. человек. Маршрут проходил от Манин парка до контрольных точек, расположенных в разных частях города. На старт выходили семьями, коллективами, студенческими группами, классами и индивидуально. Также были разработаны три маршрута различной сложности, включая специальный вариант для семей с маленькими детьми и маломобильных граждан.

Городская прогулка была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе квеста участники получили карту маршрута с заданиями. Были подготовлены различные задания, викторины и конкурсы. Гости с интересом вспоминали историю ключевых событий Великой Отечественной войны. За успешное завершение маршрута победители получили памятные подарки.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.