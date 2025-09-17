В Перми откажутся от паркоматов и введут новый формат парковок

В Перми планируют изменить правила организации платных парковок. Вместо установки паркоматов власти собираются развивать приобъектные парковочные зоны — такие предложения обсудили на заседании комитета гордумы по экономике.
Как сообщил Евгений Радостев, глава городского департамента дорог и благоустройства, проект изменений приведет существующее положение о парковках в соответствие с федеральными и региональными нормами.
В документе, в частности, предлагается ввести понятие «приобъектная плоскостная парковка», убрать обязательное требование по установке паркоматов, расширить способы оплаты и утвердить методику расчета стоимости парковочных абонементов.
По словам Радостева, анализ показал, что паркоматы используются крайне редко, а расходы на их установку и обслуживание в 18 раз превышают доходы от них. Вместо этого предлагается развивать более удобные способы оплаты — через мобильное приложение и терминалы.
Содержание новых парковок будет осуществляться за счёт городского бюджета. Депутаты поддержали инициативу с поправками, и теперь вопрос о внесении изменений вынесут на ближайшее пленарное заседание Пермской городской думы.