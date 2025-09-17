В Енисейске сотрудница автошколы украла 800 тысяч рублей

В Енисейске сотрудница автошколы похитила 800 тысяч рублей и инсценировала кражу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
28-летняя сотрудница автошколы в Енисейске была задержана за хищение более 800 тысяч рублей из бюджета учреждения. Поводом для проверки стала инсценированная ею же кража.
В конце августа женщина обратилась в полицию с заявлением о взломе сейфа. Однако в ходе расследования выяснилось, что накануне директор поручил ей провести ревизию, и, опасаясь разоблачения, сотрудница решила симулировать ограбление.
Установлено, что она систематически похищала деньги с апреля 2025 года, воспользовавшись своим доступом к финансам. Общая сумма ущерба составила 817 тысяч рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Ей грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут судить подростка, укравшего букет роз.