Прощание с петербургским актёром Дмитрием Лагачевым состоится 19 сентября

Прощание состоится в траурном зале Центра ритуальных услуг.

Прощание с заслуженным артистом России, педагогом кафедры режиссуры и искусства СПбГУП Дмитрием Лагачевым пройдет 19 сентября. Об этом aif.ru рассказала его коллега Алена Францукова.

Прощание состоится 19 сентября в 11:00 в траурном зале Центра ритуальных услуг по адресу: ул. Партизанская, дом 8а.

Актер Дмитрий Лагачев скончался 13 сентября в возрасте 56 лет. Причиной смерти стал инфаркт.

Дмитрий Лагачев снялся в таких кинопроектах, как «Тайны следствия», «Морские дьяволы». Он был актером дубляжа и подарил свой голос персонажам многих мультфильмов и фильмов. Среди них — ослик Иа в российских локализациях диснеевских проектов о Винни-Пухе, включая «Кристофер Робин»; лев Аслан в «Хрониках Нарнии» (в частности, в «Покорителе Зари»); герои в «Мулан», «Тайне Коко», «Пиратах Карибского моря: На странных берегах» и «На краю света» и других картинах.