Тело восьмиклассника обнаружено рядом с многоэтажным домом в Борисове

В Борисове обнаружило тело восьмиклассника рядом с многоэтажным домом.

Источник: Комсомольская правда

В Борисове рядом с многоэтажным домом обнаружили тело восьмиклассника. Подробности в Борисовском райотделе Следственного комитета сообщили «Мiнскай праўдзе».

Трагедия произошла 15 сентября в Борисове. Тело ученика восьмого класса одной из местных гимназий было обнаружено рядом с многоэтажным домом на улице Гагарина.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

— Проводится комплекс следственных действий. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы, изучаются материалы из учебного учреждения, — прокомментировали в Борисовском РОСК.

