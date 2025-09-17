Тело восьмиклассника обнаружено рядом с многоэтажным домом в Борисове

В Борисове рядом с многоэтажным домом обнаружили тело восьмиклассника. Подробности в Борисовском райотделе Следственного комитета сообщили «Мiнскай праўдзе».
Трагедия произошла 15 сентября в Борисове. Тело ученика восьмого класса одной из местных гимназий было обнаружено рядом с многоэтажным домом на улице Гагарина.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
— Проводится комплекс следственных действий. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы, изучаются материалы из учебного учреждения, — прокомментировали в Борисовском РОСК.
