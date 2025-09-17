Этим летом количество красноярских туристов во Вьетнаме увеличилось почти в 20 раз

Этим летом в путешествие за границу отправилось на 16% больше жителей Красноярского края, чем в прошлом году. Существенно вырос интерес к странам Африки и Азии — по 75% на каждое направление.
При этом самой популярной страной остается Казахстан — причем как для отдыха, так и для пересадок на стыковочные рейсы. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов.
Востребованными направлениями, кроме Казахстана, ожидаемо стали Турция, Абхазия, Китай и Таиланд. Существенный рост турпотока показали страны Азии, в особенности Вьетнам (+1842% в сравнении с прошлым летом), он же входит в топ-3 вместе с Китаем и Таиландом. Также этим летом жители Красноярского края чаще посещали Японию (97%) и Монголию (91%). В Африке абсолютный лидер — Египет, в топе также Эфиопия и Марокко, который показывает наибольший прирост по числу поездок (+650%). На Ближнем Востоке, помимо Турции, в тройку вошли ОАЭ и Саудовская Аравия.
В Европе чаще посещали Германию, Италию, Сербию и Францию, но в рейтинг по самой заметной динамике они не попали — его возглавили Босния и Герцеговина (+85%), Финляндия (+80%) и Черногория (+68%). Почти весь турпоток в Северную Америку пришелся на США и Кубу (суммарно 89%). Как показывает аналитика, США приросли на 50%, а Куба упала на 32%. Вместе с тем наблюдается резкое снижение интереса красноярцев к странам Южной Америки — сразу на 81%.
Турция, помимо статуса главной страны для отдыха у россиян, является ещё и самым популярным местом для транзитных перелётов: число пересадок здесь выросло почти на треть. Ключевым хабом для россиян ожидаемо стал Стамбул.
Казахстан занимает второе место в списке стран для пересадки, однако большая часть маршрутов через республику из РФ в другие страны проходит по суше, а не по воздуху.
Китай расположился на третьем месте: в сравнении с прошлым летом здесь стали пересаживаться на стыковочные рейсы более чем на 20% чаще. Популярным остается транзит через ОАЭ: страна занимает четвертое место по пересадкам, их число растет на 10%. Сербия уверенно держится в топ-5 стран для пересадок, однако число транзитных поездок через столицу страны Белград упало на 8,5% к 2024 году.
Стремительно теряет популярность как транзитный хаб для россиян Катар: число пересадок тут сократилось втрое. Транзит через другие ближневосточные страны, такие как Кувейт, Иордания, также сокращается на 28%.
Отдых россиян за границей стал короче, но летать стали чаще. Если летом 2024-го отпуск длился в среднем 10 дней, то в этом — 7. При этом количество поездок на одного путешественника этим летом выросло на 6%.