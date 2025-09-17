Этим летом количество красноярских туристов во Вьетнаме увеличилось почти в 20 раз

В Европе чаще посещали Германию, Италию, Сербию и Францию, но в рейтинг по самой заметной динамике они не попали — его возглавили Босния и Герцеговина (+85%), Финляндия (+80%) и Черногория (+68%). Почти весь турпоток в Северную Америку пришелся на США и Кубу (суммарно 89%). Как показывает аналитика, США приросли на 50%, а Куба упала на 32%. Вместе с тем наблюдается резкое снижение интереса красноярцев к странам Южной Америки — сразу на 81%.