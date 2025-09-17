В Пермском крае впервые пройдет агрофестиваль «Рога и копыта»

Агрофестиваль «Рога и копыта» впервые состоится в поселке Кормовище Пермского края 20 сентября в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.
Мероприятие объединит туристов, фермеров, народные коллективы, предпринимателей — всех, кому интересны жизнь и отдых в сельской местности. Будет работать лекторий, посвященный обмену опытом и практическими кейсами в сфере развития малых территорий. Участников ждут лекции о палеонтологическом туризме, поисках локальной идентичности, создании экотроп и экскурсионных маршрутов.
Активная программа будет наполнена катаниями по пруду на сапах, занятиями йогой, экскурсиями по мараловой ферме «Рога и копыта», где живут олени и коровы шотландской породы, а также мастер-классами по гончарному мастерству, прядению шерсти. Кроме того, состоится ярмарка фермеров и мастеров, на которой можно будет купить фермерский хлеб, натуральный мед и медовые лакомства, тушенку, мясные паштеты, травяной чай и прочие продукты.
«Считаем, что в наших силах рассказать и показать, что развиваться и создавать проекты не покидая села — это очень круто и современно. Поддержка локальных мастеров и фермеров, обмен опытом, вдохновение, создание точки контакта и формирование первых шагов в сторону совместных проектов — вот основные задачи нашего агрофестиваля», — отметила идейный вдохновитель мероприятия, директор по развитию туроператора «Доступный Урал» Светлана Новокшонова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.