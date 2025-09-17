В Пермском крае впервые пройдет агрофестиваль «Рога и копыта»

Активная программа будет наполнена катаниями по пруду на сапах, занятиями йогой, экскурсиями по мараловой ферме «Рога и копыта», где живут олени и коровы шотландской породы, а также мастер-классами по гончарному мастерству, прядению шерсти. Кроме того, состоится ярмарка фермеров и мастеров, на которой можно будет купить фермерский хлеб, натуральный мед и медовые лакомства, тушенку, мясные паштеты, травяной чай и прочие продукты.