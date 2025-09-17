В чеченском Аргуне прошло экологическое мероприятие для подростков

Экологическое мероприятие, направленное на вовлечение молодежи в природоохранную деятельность, состоялось в центре юных натуралистов и экологов города Аргуна Чеченской Республики по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской мэрии.
Участниками стали более 150 ребят от 12 до 17 лет из Аргуна, сел Чечен-Аул и Бердыкель и поселка Примыкание. Мероприятие включало интерактивные мастер-классы, викторины и практические задания. Подростки изучали местную флору и фауну, проводили эксперименты по анализу воды и почвы, а также создавали экоплакаты с призывами к сохранению природы.
Программа включала экскурсию по экологической тропе, где школьники узнали о биоразнообразии региона и значении чеченских традиций в заботе о природе. Особое внимание уделили обсуждению экологических вызовов, таких как переработка отходов и защита природных ресурсов. Завершилось мероприятие чаепитием, где участники делились идеями экологических проектов и планами их реализации в своих населенных пунктах.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.