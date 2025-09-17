В чеченском Аргуне прошло экологическое мероприятие для подростков

Участниками стали более 150 ребят от 12 до 17 лет из Аргуна, сел Чечен-Аул и Бердыкель и поселка Примыкание. Мероприятие включало интерактивные мастер-классы, викторины и практические задания. Подростки изучали местную флору и фауну, проводили эксперименты по анализу воды и почвы, а также создавали экоплакаты с призывами к сохранению природы.