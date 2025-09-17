В Туве ограничили работу мобильного интернета

КРАСНОЯРСК, 17 сен — РИА Новости. Работу мобильного интернета ограничили на территории Тувы для обеспечения безопасности, сообщает министерство цифрового развития Республики Тыва.
«Информируем вас о временном снижении скорости мобильного интернета на территории региона. Данная мера введена на основании указа президента РФ “О приостановлении оказания услуг подвижной радиотелефонной связи при угрозах атаки беспилотных воздушных судов”, указа главы Республики Тыва… решений оперативного штаба Республики Тыва», — говорится в сообщении.
В региональном министерстве уточнили, что для минимизации неудобств ведомство запустило «белый список» сервисов, которые будут работать при ограничениях интернета. В него вошли платежные системы, например, СПБ и онлайн-банки, социальные сети, мессенджеры, сервисы такси, Госуслуги и экстренные службы.
Отмечается, что ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан.