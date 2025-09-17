Новосибирского министра Архипова освободили от иска на 220 млн рублей

Под следствием министр оказался в марте 2024 года. По данным прокуратуры, в июле 2018 года новосибирское министерство ЖКХ и ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «Вис») заключили соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в регионе сроком на десять лет. Его исполнение на 2022 год обеспечивалось банковской гарантией на сумму более 220 млн руб. «Министр ЖКХиЭ Архипов, зная, что ООО “Экология-Новосибирск” не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств. В результате в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 млн руб.», — указывается в материалах прокуратуры.