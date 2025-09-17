Ричмонд
«Враг не пройдет!»: в Омской области прошли учения по борьбе с диверсантами

Отработка навыков омских спецслужб в борьбе с возможными агрессорами прошли на территории Омска и трех районов.

Источник: Комсомольская правда

О проведении масштабных антитеррористических учений на территории Омска, а также Полтавского, Одесского и Азовского районов, сообщила сегодня, 17 сентября, пресс-служба УФСБ России по Омской области.

«В период с 15 по 16 сентября Оперативным Штабом в Омской области организовано проведение тактико-специальных антитеррористических учений на территории города Омска и Полтавского, Одесского и Азовского районов Омской области. В процессе учений отработаны методы противодействия диверсионно-разведывательным формированиям, действующим в условиях населенного пункта», — лаконично отчиталось самое скрытное ведомство.

Также в УФСБ России по Омской области сообщили, что в отработке повышения навыков привлекались подразделения МВД, Росгвардии, МЧС России по Омской области, Омского территориального гарнизона, а все поставленные цели в ходе проведения учений были достигнуты.