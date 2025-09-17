«Враг не пройдет!»: в Омской области прошли учения по борьбе с диверсантами

О проведении масштабных антитеррористических учений на территории Омска, а также Полтавского, Одесского и Азовского районов, сообщила сегодня, 17 сентября, пресс-служба УФСБ России по Омской области.
«В период с 15 по 16 сентября Оперативным Штабом в Омской области организовано проведение тактико-специальных антитеррористических учений на территории города Омска и Полтавского, Одесского и Азовского районов Омской области. В процессе учений отработаны методы противодействия диверсионно-разведывательным формированиям, действующим в условиях населенного пункта», — лаконично отчиталось самое скрытное ведомство.