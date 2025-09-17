Птицефабрику стоимостью больше 13 миллиардов рублей построят в Хабаровске

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Хабаровский бройлер» подписали соглашение, в рамках которого в Хабаровске будет реализован масштабный инвестиционный проект — строительство птицефабрики закрытого типа. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», объём вложений оценивается в сумму свыше 13 миллиардов рублей.
По информации пресс-службы КРДВ, птицефабрика после запуска будет производить 50 тысяч тонн куриного мяса в год. Реализация проекта позволит создать 600 новых рабочих мест. При строительстве инвестор собирается использовать технологии глубокой переработки сырья, которые разработаны российскими специалистами.
— Реализация данного проекта позволит значительно повысить самообеспеченность Хабаровского края и соседних регионов и покрыть около 20% от годовой потребности ДФО в мясе птицы. КРДВ комплексно сопровождает проект на всех этапах реализации. Меры господдержки помогут реализовать проект в намеченные сроки, эффективно работать и развиваться на этапе операционной деятельности, — отметил замгендиректора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.
Проект предусматривает создание предприятия полного цикла. Птицефабрика будет включать в себя цеха по убою и переработке птицы, собственную инкубацию, комбикормовое производство, цех утилизации и очистные сооружения. Завершение строительства намечено на 2027 год.
Напомним, что в мае текущего года в рамках Российско-Китайского форума подписан договор о намерениях с китайской компанией Dandong TICI Flowers Co., Ltd о строительстве современного тепличного комплекса в селе Осиновая Речка — в августе эти планы были подтверждены.