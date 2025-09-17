Птицефабрику стоимостью больше 13 миллиардов рублей построят в Хабаровске

— Реализация данного проекта позволит значительно повысить самообеспеченность Хабаровского края и соседних регионов и покрыть около 20% от годовой потребности ДФО в мясе птицы. КРДВ комплексно сопровождает проект на всех этапах реализации. Меры господдержки помогут реализовать проект в намеченные сроки, эффективно работать и развиваться на этапе операционной деятельности, — отметил замгендиректора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.