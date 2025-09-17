Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного академического театра юного зрителя, сообщила пресс-служба президента.
Так, 17 сентября белорусский лидер направил поздравления коллективу ТЮЗа с 70-летием основания учреждения. При этом Лукашенко сказал, кто формирует мировоззрение белорусских детей.
— На протяжении своей истории театр вносит значительный вклад в формирование мировоззрения детей и юношества, любви к культуре и родной земле, — отмечено в поздравлении.
Также глава республики обратил внимание на то, что коллектив ТЮЗа находится в неустанном поиске, постоянно удивляя художественными открытиями и даря поклонникам множество интересных премьер.
— Коллектив театра продолжит добрые театральные традиции, будет и впредь работать так же плодотворно и самоотверженно на благо Беларуси, — уверен белорусский президент.
Также Александр Лукашенко сказал, что позволило белорусам стать хозяевами на своей земле, в поздравлении с Днем народного единства 17 сентября.
Напомним, 17 сентября Беларусь отмечает День народного единства: в 1939 году произошло воссоединение белорусского народа.