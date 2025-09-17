Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, кто формирует мировоззрение белорусских детей

Лукашенко поздравил Театр юного зрителя с 70-летием.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного академического театра юного зрителя, сообщила пресс-служба президента.

Так, 17 сентября белорусский лидер направил поздравления коллективу ТЮЗа с 70-летием основания учреждения. При этом Лукашенко сказал, кто формирует мировоззрение белорусских детей.

— На протяжении своей истории театр вносит значительный вклад в формирование мировоззрения детей и юношества, любви к культуре и родной земле, — отмечено в поздравлении.

Также глава республики обратил внимание на то, что коллектив ТЮЗа находится в неустанном поиске, постоянно удивляя художественными открытиями и даря поклонникам множество интересных премьер.

— Коллектив театра продолжит добрые театральные традиции, будет и впредь работать так же плодотворно и самоотверженно на благо Беларуси, — уверен белорусский президент.

Также Александр Лукашенко сказал, что позволило белорусам стать хозяевами на своей земле, в поздравлении с Днем народного единства 17 сентября.

Напомним, 17 сентября Беларусь отмечает День народного единства: в 1939 году произошло воссоединение белорусского народа.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше