На фестивале «Флаэртиана» в Перми пройдет российско-китайский форум

В состав китайской делегации войдут ведущие специалисты центрального телевидения КНР и крупных медиакомпаний, дистрибьютор российских анимационных проектов в Китай. Также там будут эксперты в области производства и продвижения документальных и научно-образовательных фильмов и культурного туризма, специалисты в области новых медиаформатов и развития современных цифровых платформ. Запланированы пленарное заседание с участием экспертов отрасли, круглый стол по актуальным вопросам документалистики и нетворкинг-сессии.