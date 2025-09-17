На фестивале «Флаэртиана» в Перми пройдет российско-китайский форум

Российско-китайский форум состоится на Международном фестивале документального кино «Флаэртиана», который будет проходить в Перми
В состав китайской делегации войдут ведущие специалисты центрального телевидения КНР и крупных медиакомпаний, дистрибьютор российских анимационных проектов в Китай. Также там будут эксперты в области производства и продвижения документальных и научно-образовательных фильмов и культурного туризма, специалисты в области новых медиаформатов и развития современных цифровых платформ. Запланированы пленарное заседание с участием экспертов отрасли, круглый стол по актуальным вопросам документалистики и нетворкинг-сессии.
В ходе форума состоится показ документальных фильмов, получивших международное признание и посвященных актуальным социальным и экологическим проблемам. Российские фильмы будут сфокусированы на исследовании дикой природы: «Медведи Камчатки. Начало жизни», «Мои медведи. Гималайцы», «Огненный лис» и «О людях и китах». Китайские документалисты представят кинематографические исследования социальных вопросов: семейных отношений и межпоколенческих связей, портреты творческих личностей, а также истории о людях, преодолевающих жизненные трудности.
