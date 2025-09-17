Ричмонд
На фестивале «Флаэртиана» в Перми пройдет российско-китайский форум

На мероприятии состоится круглый стол по вопросам документалистики.

Источник: Национальные проекты России

Российско-китайский форум состоится на Международном фестивале документального кино «Флаэртиана», который будет проходить в Перми 19—25 сентября в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Пермского края.

В состав китайской делегации войдут ведущие специалисты центрального телевидения КНР и крупных медиакомпаний, дистрибьютор российских анимационных проектов в Китай. Также там будут эксперты в области производства и продвижения документальных и научно-образовательных фильмов и культурного туризма, специалисты в области новых медиаформатов и развития современных цифровых платформ. Запланированы пленарное заседание с участием экспертов отрасли, круглый стол по актуальным вопросам документалистики и нетворкинг-сессии.

В ходе форума состоится показ документальных фильмов, получивших международное признание и посвященных актуальным социальным и экологическим проблемам. Российские фильмы будут сфокусированы на исследовании дикой природы: «Медведи Камчатки. Начало жизни», «Мои медведи. Гималайцы», «Огненный лис» и «О людях и китах». Китайские документалисты представят кинематографические исследования социальных вопросов: семейных отношений и межпоколенческих связей, портреты творческих личностей, а также истории о людях, преодолевающих жизненные трудности.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.