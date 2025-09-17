Ричмонд
Захарова прокомментировала слова Пугачевой о Дудаеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания певицы Аллы Пугачевой в ее недавнем интервью. В беседе с журналисткой Екатериной Гордеевой (внесена в реестр иноагентов) артистка назвала бывшего лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева «порядочным и интеллектуальным» человеком.

Источник: Соцсети

В комментарии для радио «Sputnik» Мария Захарова напомнила фразу: «Если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться». Также она сделала отсылку к Библии: «Не сотвори себе кумира». Представитель МИД полагает, что людям не следует считать профессионалов в той или иной области сведущими во всех сферах и способными «разбираться в нашей с вами судьбе».

Ранее «РИА Новости» сообщило, что один из московских адвокатов подал иск в суд с требованием взыскать с Аллы Пугачевой 1,5 млрд руб. «за оскорбление армии и восхваление» Джохара Дудаева. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал певицу «не провоцировать целый народ».

